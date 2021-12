Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder und auslaufende Betriebsmittel

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021 um 17:57 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder in der Nähe der Reithalle Meininghausen alarmiert. Dort musste ein Patient erstversorgt werden, bis der Rettungswagen der Überörtlich zur Einsatzstelle alarmiert worden ist, eintraf. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Der Patient wurde erstversorgt und an das Rettungsdienstpersonal übergeben. Der Einsatz endete um 18:28 Uhr.

Um 23:39 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu auslaufenden Betriebsmittel in die Mittelstraße alarmiert. Ein Schwertransporter hat Hydraulikflüssigkeit verloren. Die Einsatzkräfte, streuten die Stelle mit Bindemittel ab und stellten Ölwarnschilder auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften aus. Der Einsatz endete um 00:24 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell