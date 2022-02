Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann niedergeschlagen und Tasche entwendet - Anwohner durch aggressives Betteln belästigt - Feuerwehreinsatz - Unterschlagung einer Gitarre - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Substrat von Baustelle entwendet

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden von einer Baustelle in der Straße Auf der Linde ca. 1,5 Tonnen Substrat im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, die am Wochenende entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Ein 26-jähriger VW-Fahrer missachtete am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr an der Einmündung Winnender Straße / Wendelkönig die Vorfahrt einer 42 Jahre alten Mercedes-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die Mercedes-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Aggressives Betteln

Am Wochenende wurden der Polizei einige Vorfälle von Bürgern gemeldet, die durch aggressives Betteln belästigt wurden. Insbesondere waren mehrere Personen am Sonntag in Auenwald, Oppenweiler und in Backnang aufgefallen, die teils zum Betteln auch an Häusern klingelten. Die von der Polizei angetroffene Personen wurden darauf hingewiesen, dass "aggressives Betteln" zu unterlassen ist.

Ein weiterer Vorfall wurde von einer Polizeistreife am Samstagnachmittag in der Grabenstraße beobachtet. Ein an Krücken gehender 31-jähriger Mann trat in einer sehr offensiven Art und Weise an Passanten heran. Es liegen Hinweise vor, dass der Tatverdächtige unter Vorspiegelung falscher Angaben Geld sammelte, weshalb gegen ihn wegen Sammlungsbetrug ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Passanten die am Samstagnachmittag in der Backnanger Innenstadt derartige Vorfälle beobachteten oder dem 31-Jährigen Geld spendeten, sollten sich bitte zur Klärung der Vorfälle mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Tasche entwendet - Zeugen gesucht

Ein 64-jähriger Mann begab sich am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr vom Bahnhof aus auf den Nachhauseweg. In der Ringstraße traf er auf mehrere Männer, die ihn schlugen und seine Tasche entwendeten. In dieser befanden sich Gegenstände wie z.B. Handy, etwas Bargeld, Scheckkarte etc.. Der 64-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Er alarmierte nach der Flucht der unbekannten Personen die Polizei. Dir Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise zu den unerkannt entkommenen Tatverdächtigen. Die Hinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Gitarre unterschlagen

Ein Autofahrer hatte am Sonntagabend in der Gartenstraße sein Auto mit Gepäck beladen. Dabei hat er seine Gitarre vergessen ins Auto zu packen. Er fuhr weg, wobei die Gitarre zurückblieb. Als er dies am nächsten Morgen bemerkte und zurückfuhr, war die Gitarre weg. Das Instrument befand sich in einem schwarzen Koffer. Nähere Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 entgegen.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Wegen einer defekten Heizungsanlage entstand in einem Wohnhaus in der Fabrikstraße am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung. Noch bevor die Heizungsanlage Feuer fing, konnte die alarmierte Feuerwehr das Gerät außer Betrieb nehmen und das Gebäude belüften. Bei dem Vorfall am Montagmorgen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Plüderhausen: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden verursachte am Samstagvormittag ein unbekannter Autofahrer. Dieser stieß gegen 11 Uhr in der Lisztstraße gegen einen dort parkenden Pkw Fiat 500 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schorndorf bittet nun um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: In Leitplanken gekracht

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die L 1151 zwischen Schlichten und Schorndorf. In einer Rechtskurve verlor der junge Autofahrer die Kontrolle, kam nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanken. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell