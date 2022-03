Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerkratzter Pkw

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Am Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Audi A6 eines 28-Jährigen, welcher auf einem Parkhaus "Am Pulverturm" abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der hierbei entstandene Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen telefonisch unter der Nummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: PKW zerkratzt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 17:15 Uhr, einen in der Rohrwangstraße abgestellten VW eines 58-Jährigen und zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken seines Toyotas streifte ein 62-Jähriger am Montagabend gegen 18:00 Uhr in der Dieselstraße einen vorbeifahrenden Audi eines 55-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Gegen 14:50 Uhr parkte eine 22-jährige Fiat-Fahrerin aus einer Parklücke auf dem Parkplatz am Ipftreff aus während zeitgleich ein 49-Jähriger mit seinem Ford vorbeifuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Ellwangen: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Am Montag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Fiat die B290 aus Richtung Rabenhof in Richtung Schweighausen. An der Abzweigung Richtung Gehrensägmühle streifte er einen 52-jährigen VW Fahrer, welcher sich auf der Linksabbiegespur befand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Umgehend wendete der VW-Fahrer, verfolgte den Unfallverursacher und konnte ihn in Altmannsweiler anhalten. Dieser stand unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss, weshalb er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Mögglingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen stieß ein unfallflüchtiger Fahrer vermutlich mit einem SEAT gegen ein Geländer bei der Mackilohalle in der Heubacher Straße. Der Verursacher hinterließ einige hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Fahrer erbittet der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Mögglingen: Unfall an Grundstücksausfahrt

Ein 74-Jähriger fuhr am Montag gegen 14.15 von einem Grundstück in die Schettelbachstraße aus und stieß dabei gegen einen parkenden BMW. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert.

