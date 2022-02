Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 26-Jähriger in psychiatrische Fachklinik eingewiesen - Unfälle

Oppenweiler: Mountainbiker schwer verletzt

Ein 16-jähriger Mountainbiker befuhr am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Trail im Gewann Kelterberg. Dabei kollidierte er aus unbekannten Gründen mit einem Baum und verletzte sich schwer. Sein Begleiter verständigte umgehend die Rettungsdienste, die den Verletzten bargen, medizinisch versorgten und in ein Krankenhaus verbrachten. Die örtliche Feuerwehr war mit 17 Mann im Einsatz.

Sulzbach an der Murr: Baum stürzte auf Lkw

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach, als eine Fichte durch den Sturm umkippte und auf den vorbeifahrenden Lkw stürzte. Dabei wurde der Auflieger des Lkw-Zugs erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Reparaturkosten auf ca. 25.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für den Durchgangsverkehr passierbar. Es kam nur zu geringen Verkehrsstörungen.

Waiblingen: Unfallflucht

Rund 2500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem VW Golf, der am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr am Fahrbahnrand der Essener Straße parkte. Vermutlich wurde der Golf bei der Vorbeifahrt gestreift. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Nach Sachbeschädigung Polizisten getreten und beleidigt

Nachdem ein 26 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag wohl aus Frust in der Langen Gasse den Reifen eines Mercedes zerstochen hatte, sollte er in eine Fachklinik eingeliefert werden. Hiergegen wehrte sich der Mann, trat mehrfach gegen die Beine der Polizisten und beleidigte diese heftig. Die Einlieferung wurde schließlich durchgesetzt. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

