Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geldbörsen aus Autos entwendet und Reifen zerstochen - Polizisten angegriffen und beleidigt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Wertsachen aus Autos entwendet und Reifen zerstochen

In der Nacht zum Mittwoch wurden mehrere unverschlossene Pkw im Bereich der Stuttgarter Straße, Weissacher Straße und Dürerstraße widerrechtlich geöffnet. Bei einem dieser Vorfälle begaben sich die unbekannten Täter auch in eine unverschlossene Garage und erbeuteten wiederum aus einem dort parkenden und unverschlossenen Pkw Wertgegenstände. Soweit bislang polizeilich bekannt wurde, haben die Diebe aus mindestens zwei unverschlossene Autos Geldbörsen erbeutet.

Ferner wurden in derselben Tatnacht in der Straße Staige an sechs parkenden Autos acht Autoreifen mutwillig beschädigt. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise. Anwohner oder Passanten, die in der Tatnacht Verdächtiges wahrnehmen konnten, als auch mögliche weitere Geschädigte, sollten sich zur Klärung der Vorfälle unter der Nummer 07191 9090 melden.

Korb: Polizisten angegriffen und beleidigt

Bei einem Polizeieinsatz am Mittwochmorgen wurden Polizeibeamte beleidigt und angegriffen. Zugrunde lag eine Meldung, wonach sich ein Mann in der Straße Pfarrweingart in einem dortigen Holzverschlag widerrechtlich aufhalten würde. Die Person wurde gegen 8.30 Uhr dort auch von den eingesetzten Beamten angetroffen. Nachdem sich die Person nicht ausweisen konnte und seine Identität nicht feststellbar war, sollte sie mit zur Dienststelle genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann, schlug mit einem Regenschirm auf die Beamten ein und beleidigte sie mehrfach. Nach der durchgeführten Personalienfeststellung konnte der 35-jährige Mann wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell