Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall an Kreuzung

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstag kurz nach 14:00 Uhr die K2605 von Großallmerspann in Richtung Eckartshausen. An der Allmerspanner Kreuzung übersah sie den Opel einer 61-Jährigen, welche die L2218 befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Am Montag zwischen 15:05 Uhr und 15:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße geparkter Renault wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstanden rund 600 Euro Sachschaden an dem Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Fichtenau: Gegen Leitplanke geprallt und von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Tesla-Fahrer die A7 in Richtung Ulm. Hierbei kam er nach links ab und prallte gegen die dortige Mittelleitplanke. Von dort wurde der Tesla nach rechts abgewiesen und kam im Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Crash schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell