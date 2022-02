Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automat aufgebrochen - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Milchautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde im Ortsteil Schiffrain in der Reichenbergstraße ein Milchautomat aufgebrochen, der in einem frei zugänglichem Häuschen stand. Die unbekannten Diebe hebelten die Fronttür des Gerätes gewaltsam auf und entwendeten daraus die Geldkassette mit einer dreistelligen Bargeldsumme. Die Polizei Sulzbach hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet nun zur Klärung des Vorfalls um weitere sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07193/352 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens befuhr am Dienstag gegen 9.10 Uhr die Bahnhofstraße und hielt bei einer dortigen Ampel bei Rot an. In der Folge habe er plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt, sei zurückgefahren und mit dem dahinterstehendem Pkw Fiat zusammengestoßen. Bei dem Unfall entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Nun bittet die Polizei in Fellbach zur Ermittlung des Unfallflüchtigen unter Tel. 0711/57720 um weitere sachdienliche Hinweise.

