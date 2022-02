Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Diebstahl an Schule, Medizinischer Notfall, LKW kommt von Straße ab, vermehrt Anrufe von Telefonbetrügern

Aalen (ots)

Wallhausen: Sachbeschädigung und Diebstahl an Schule

Unbekannte haben bereits zwischen Mittwoch, dem 09.02.2022, 16:00 Uhr und Donnerstag, dem, 10.02.2022, 7:00 Uhr an einer Schule in der Schulstraße eine Mauer und eine Wetterfahne beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 200 Euro.

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr haben dann erneut Unbekannte eine Holzhütte an der Schule aufgebrochen und aus dieser ein Spielgerät entwendet. Auch hierbei entstand Sachschaden an der Holzhütte.

Die Polizei Rot am See bittet um Hinweise unter Telefon 07955 454

Gaildorf: Aus medizinischer Ursache von Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Opel die Schloßstraße. Aufgrund eines medizinischen Notfalls überfuhr er eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Der Mann wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Lkw kam von Fahrbahn ab

Am Dienstagvormittag gegen 09:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Klein-LKWs einen Feldweg von Bibersfeld in Richtung Kastenhof. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, querte eine dortige Kreuzung und kam mit seinem Fahrzeug in einem Bachlauf zum Stehen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vermehrt Anrufe von Telefonbetrügern

Im Verlauf des Dienstagvormittags wurden bei der Polizei mehrfach Anrufe angezeigt, bei denen sich Telefonbetrüger als Polizeibeamten ausgegeben haben und mitteilten, dass Familienangehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollen. Im weiteren Verlauf wurden die Opfer aufgefordert Geldbeträge auszuhändigen um eine Haft für die Familienangehörigen abzuwenden. Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige Szenarien um vor allem von lebensälteren Menschen Geld oder Wertgegenstände zu ergaunern. Während der Telefonate üben sie starken verbalen Druck auf die Angerufenen aus und schüchtern diese ein um erfolgreich zu sein.

Die Polizei rät:

- Ganz wichtig! Geben Sie den Tätern keinen Hinweis durch Ihren auffälligen Telefonbucheintrag: Haben Sie eine alte kurze Telefonnummer? Lassen Sie sie in eine aktuell vergebene längere Rufnummer abändern. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So stechen Sie den Tätern nicht mehr ins Auge. Wenden Sie sich hierzu an ihren Telekommunikationsanbieter. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Wenn die Polizei Sie kontaktiert wird nie die Nummer 110 angezeigt! - Polizeibeamte fragen Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich ein Polizist am Telefon ist, legen Sie auf und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder den Notruf. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte, Freunde, Bekannte oder Nachbarn.

