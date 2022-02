Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zuerst Freundin, dann Polizei angegriffen - Versuchter Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Dieb versuchte zwischen Samstag, 12.02. und Montag, 14.02.22, in einen Second-Hand-Laden in der Aalstraße einzubrechen, indem er erfolglos an der Eingangstüre manipulierte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240

Aalen: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 16:50 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Julius-Bausch-Straße, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro entstand. Ein 22-Jähriger Fahrer eines Peugeot erkannte einen vor ihm stehenden Porsche eines 52-Jährigen zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Ampel übersehen

Ein Rotlichtverstoß löste am Montagabend einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro aus. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 20 Uhr mit seinem VW-Tiguan die Karl-Olga-Brücke von der Klösterlestraße in Richtung Goethestraße. An der dortigen Kreuzung übersah er das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kollidierte er mit einem 18-Jährigen VW-Golf Fahrer, der zeitgleich auf die Karl-Olga-Brücke, von der Uferstraße kommend, einbiegen wollte.

Ebenfalls zu einem Rotlichtverstoß kam es am Montag, gegen 23 Uhr, in der Aalener Straße. Eine 20-Jährige befuhr die Aalener Straße in Richtung Herlikofen. Als sie nach einem Wendemanöver auf einem Parkplatz eines dortigen Discounters wieder in die Aalener Straße einfahren wollte, übersah sie das Rotlicht der Ampel. Infolgedessen kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Daimler-Benz einer 45-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Mutlangen: Gleichzeitig ausgeparkt und kollidiert

Auf dem Parkplatz eines Discounters "In der Breite" kam es am Montag, gegen 10 Uhr, zu einem Unfall, als ein 80-jähriger BMW-Fahrer und ein 20-jähriger Seat-Fahrer gleichzeitig rückwärts ausparkten und zusammenstießen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zuerst Freundin, dann Polizei angegriffen

Am Montagabend wurden Polizeibeamte bei einem Einsatz von einem 28-jährigen Mann aggressiv angegriffen. Gegen 19:30 Uhr eskalierte in einem Lokal in der Pfeifergasse ein Streit zwischen dem 28-Jährigen und seiner Ex-Freundin, woraufhin Zeugen die Polizei riefen. Anschließend entfernte sich der Mann von dem Lokal, konnte jedoch von der hinzugerufenen Streifenbesatzung auf der Straße festgestellt und angehalten werden. Aufgrund seines aggressiven Auftretens, beabsichtigten die Beamten den Mann zu fixieren, wogegen sich dieser massiv wehrte und gezielt mit beiden Händen gegen die Beamten schlug. Der 28-Jährige konnte letztendlich überwältigt und geschlossen werden, obwohl er sich weiterhin massiv dagegen wehrte. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter im Gesicht, zwei weitere im Brust- sowie Bauchbereich getroffen. Der Mann kam anschließend in Polizeigewahrsam. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Aalen: Reifen geplatzt

Gegen 00:30 Uhr war am Dienstag eine 24-Jährige auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs, als plötzlich der rechte Vorderreifen an ihrem VW-Polo platzte. Infolgedessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mehrfach in die rechten Leitplanken. Bei dem Unfall entstand an dem PKW Totalschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

