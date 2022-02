Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch Polizeihubschrauber im Einsatz

Waiblingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, um 18:56 Uhr, verletzten sich zwei Personen leicht. Ein 68-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die K1910 von Schmiden in Richtung Waiblingen. Als er nach links in die Schmidener Straße abbog, übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten 26-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Einbruch in Wohnhaus

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in Hertmannsweiler, in den Stumpwiesen. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit unbekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch starke Polizeikräfte, unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, verlief jedoch erfolglos. Ein Zeuge konnte drei junge Männer beobachten. Diese waren dunkel gekleidet und circa 1,80 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

