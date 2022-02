Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle & Einbruch in Firma

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Unfälle auf der B14

Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5:40 Uhr auf der B14. Ein Volvo-Fahrer und ein Renault-Fahrer fuhren die Bundesstraße nebeneinander in Richtung Backnang entlang. Hierbei kam es zwischen der Ausfahrt Waiblingen-Süd und dem Teiler B14 / B29 zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Renault gegen die Mittelleitplanke prallte und stark beschädigt wurde. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt. Da die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, werden dringend Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Kurz darauf ereignete sich an derselben Örtlichkeit ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 26 Jahre alter Volvo-Fahrer fuhr die B14 auf dem 2. Fahrstreifen von links entlang und bemerkte zu spät, dass die beiden linken Fahrspuren aufgrund des Unfalls zuvor blockiert waren. Als er nach rechts auswich, kollidierte er mit dem Mercedes eines neben ihm fahrenden 62-Jährigen. Der Mercedes kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab in die dortige Böschung. Hierbei wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Urbach: Einbruch in Firma

Zwischen Freitag, 16:15 Uhr und Samstag, 4:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Konrad-Hornschuch-Straße ein. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinwiese werden vom Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegengenommen.

Backnang: Radfahrer schwer verletzt

Ein verletzter Radfahrer wurde am Montagmittag nach einem Sturz notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 46-jährige Radler befuhr den leicht abschüssigen Radweg parallel der Annonaystraße stadteinwärts, als er gegen 13.30 Uhr in einer Linkskurve vermutlich auf Rollsplitt stürzte und sich am Kopf verletzte. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell