Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß, Bagger gestohlen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Kurz vor 7:45 Uhr am Montagmorgen war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Daimler Benz Sprinters auf der K2576 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf einem geraden Streckenabschnitt zwischen der B14 und Wackershofen auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei frontal mit dem Peugeot einer 41-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Peugeot, als auch der Sprinter waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Tonnenschwerer Bagger entwendet

Zwischen Freitag und Samstag haben Unbekannte von einer Baustelle in der Theodor-Heuss-Straße einen Bagger der Marke Takaeuchi entwendet. Der Bagger ist hellgrau/weinrot, hat Gummiketten, wiegt 2,8 Tonnen und ist mit einem 1 Meter breiten Grabenräumlöffel ausgestattet. Der Wert des Baggers beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise rund um den Bagger unter Telefon 0791 400-0.

