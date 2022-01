PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Hoher Schaden bei Autoteilediebstahl auf Pendlerparkplatz+++Betrunkene Fahrerin stellt sich nach Unfallflucht der Polizei+++Kleintransporter beschädigt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kleintransporter beschädigt,

Niederselters, Zum Hirschgraben, Donnerstag, 23.12.2021 bis Montag, 03.01.2022

(wie) In den Weihnachtsferien wurde in Niederselters ein Fahrzeug beschädigt. Ein 48-Jähriger hatte kurz vor Weihnachten einen Ford Kleinbus in der Straße "Zum Hirschgraben" geparkt. Am Montag, den 03.01.2022 bemerkte er an der Heckklappe des Fahrzeuges eine Beschädigung. Offensichtlich hatte ein Unbekannter den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Betrunkene Fahrerin stellt sich nach Unfallflucht der Polizei, Bad Camberg-Erbach, Erlenbachstraße, Sonntag, 09.01.2022, 21:43 Uhr

(wie) Am Sonntagabend beschädigte eine Frau in Erbach bei einem Unfall zwei Autos und floh dann von der Unfallstelle, später stellte sie sich freiwillig bei der Polizei. Zeugen riefen die Polizei am späten Abend nach Bad Camberg-Erbach, da sie eine Unfallflucht mit erheblichem Schaden in der Erlenbachstraße beobachtet hatten. Nach ersten Ermittlungen war eine Frau mit ihrem roten Toyota in das Heck eines geparkten Kleintransporters gefahren und hatte diesen noch gegen einen Opel geschoben. Danach sei die Frau ausgestiegen und habe sich den Schaden angesehen. Anschließend sei sie dann mit dem beschädigten Toyota von der Unfallstelle geflohen. Beamte der Polizeistation Limburg nahmen den Unfall am Tatort auf und sicherten Spuren. Während der Unfallaufnahme kam eine 52-Jährige zur Unfallstelle und gab sich den Beamten als Unfallverursacherin zu erkennen. Da sie offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von über zwei Promille zeigte. Der beschädigte Toyota wurde an der Wohnung der 52-Jährigen in Augenschein genommen. Der Frau wurde von einem Arzt eine Blutentnahme in der Polizeistation entnommen, sie wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Führerschein der 52-Jährigen wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.400 EUR.

3. Hoher Schaden bei Autoteilediebstahl auf Pendlerparkplatz, Limburg-Ahlbach, Pendlerparkplatz B54, Montag, 10.01.2022, 03:00 Uhr bis 08:45 Uhr

(wie) In den frühen Morgenstunden des Montags haben unbekannte Täter ein geparktes Auto auf einem Pendlerparkplatz auseinandergebaut und Teile gestohlen. Ein 55-Jähriger hatte einen BMW auf dem Parkplatz an der B54 bei Ahlbach abgestellt. Als er gegen 08:45 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam waren nur noch Teile davon am Abstellort. Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine Seitenscheibe des hochwertigen Fahrzeuges eingeschlagen und waren so in das Innere gelangt. Hier demontierten sie die gesamte Inneneinrichtung, zudem wurden diverse Teile der Fahrzeugfront abmontiert und entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Der Schaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell