POL-LM: +++ Unfall mit verletztem Fußgänger +++ Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer +++

Limburg (ots)

1. Unfall mit verletzter Person in Staffel

Limburg-Staffel, Elzer Straße, Samstag, 08.01.2022, 04:39 Uhr

Ein 30-jähriger, alkoholisierter Fußgänger lief auf dem Bürgersteig der Elzer Straße in Limburg-Staffel in Richtung Elz. Der 69-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi fuhr in dieselbe Richtung. Der Fußgänger rutschte auf dem schneeglatten Gehweg aus, geriet so auf die Fahrbahn und wurde dort durch den PKW erfasst. Der Passant zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand kein Sachschaden.

2. Merenberg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Merenberg, Industriestraße, Samstag, 08.01.2022, 03:20 Uhr

In der Nacht auf Samstag, 8. Januar 2022, befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis gegen 03:20 Uhr mit seinem Pkw Audi A4 die Industriestraße in Merenberg. In Höhe der Boschstraße verlor der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam letztlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 EUR geschätzt.

