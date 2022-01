PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizeibeamter geschlagen +++ Ex-Partnerin geschlagen - Festnahme +++ Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittel - Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Polizeibeamter geschlagen,

Brechen, Oberbrechen, Dienstag, 04.01.2022, 20:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Oberbrechen zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 34-jähriger Mann während der polizeilichen Maßnahmen nach einem Polizeibeamten schlug und diesen dabei leicht verletzte. Die Einsatzkräfte waren gegen 20:30 Uhr an die Wohnanschrift des Vaters des 34-Jährigen gerufen worden, weil es dort zu Streitereien gekommen war. Der alkoholisierte Sohn sollte die Örtlichkeit verlassen, was dieser jedoch nicht tat. Auch gegenüber der Polizeistreife verhielt sich der Mann aufbrausend und aggressiv. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Als die Person dann die Anschrift des Vaters verlassen sollte, schlug sie unvermittelt nach einem Beamten. Im weiteren Verlauf wurde der 34-Jährige dann festgenommen und auf eine Polizeidienststelle verbracht. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend verbrachte der Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten die nächsten Stunden in einer Gewahrsamszelle.

2. Ex-Partnerin geschlagen - Festnahme,

Limburg, Rohrweg, Dienstag, 04.01.2022, 22:00 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in Limburg im Rohrweg seitens eines 50-jährigen Mannes gegenüber seiner früheren Partnerin zu einem körperlichen Übergriff, bei dem diese verletzt wurde und ärztlich behandelt werden musste. Zeugen wurden gegen 22:00 Uhr auf den Streit aufmerksam und meldeten diesen der Polizei. Da der mutmaßliche Täter zwischenzeitlich vom Tatort geflüchtet war, wurde nach diesem im Stadtgebiet gefahndet. Hierbei wurde die Landespolizei von der Bundespolizei unterstützt, welche den 50-Jährigen gegen 23:25 Uhr am Bahnhof Limburg festnehmen konnte. Er führte das Handy der Geschädigten mit sich, was er dieser zuvor entwendet hatte. Der Festgenommene wurde auf die Polizeistation Limburg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert, welches er am heutigen Tag wieder verlassen konnte.

3. Elektroroller aus Keller entwendet,

Waldbrunn, Ellar, Untere Hohl, Donnerstag, 30.12.2021 - Dienstag, 04.01.2022, 21:30 Uhr

(he)Zwischen dem 30.12.2021 und gestern Abend entwendeten unbekannte Täter in Waldbrunn- Ellar einen im Keller eines Mehrfamilienhauses abgestellten Elektroroller im Wert von circa 900 Euro. Der schwarze Roller mit dem Kennzeichen 684/YTU war in einem Kellerraum abgestellt. Hinweise auf den Tathergang liegen nicht vor. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittel - Verkehrsunfall, Limburg, Offheim, Kapellenstraße, An der Mail, Dienstag, 04.01.2022, 17:20 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Limburg-Offheim zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand. Gegen 17:20 Uhr war ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg in der Kapellenstraße unterwegs. Dieser fuhr aus Richtung Limburg in Richtung B49. An der Einfahrt zu einem Kreisverkehr, an dem eine 20-Jährige ihren Polo gestoppt hatte, bremste der 27-Jährige zu spät und fuhr auf den Polo auf. Durch den Aufprall wurden die Polofahrerin und deren Beifahrer leichtverletzt. Da sich während der Unfallaufnahme Verdachtsmomente ergaben, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

