POL-LM: 55-Jähriger randaliert in Limburger Altstadt +++ Einbruch in Grundschule +++ Geschwindigkeitsüberwachung auf der B49

Limburg (ots)

1. 55-Jähriger randaliert in Limburger Altstadt, Limburg, Sonntag, 02.01.2022, 07:30 Uhr - 08:05 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen sorgte ein 55- Jähriger Mann in Limburg mit mehreren Sachbeschädigungen für Aufsehen. Von 7:30 Uhr bis 8:05 Uhr soll er mit einer Eisenstange in der Hand quer durch die Limburger Altstadt geirrt sein. Er zerstörte mehrere Briefkästen und Klingelanlagen. Ebenfalls soll er ein Schaufenster und mehrere Blumenkübel zerschlagen, bzw. umgeworfen haben. Weiterhin warf er mehrere Mülltonnen um. Ein Augenzeuge wurde auf den 55 - Jährigen aufmerksam und meldete dies der Polizei. Da das aggressive Verhalten des Mannes sich augenscheinlich auch gegen imaginäre Personen richtete, wurde er von der Polizei festgenommen und zur Überprüfung seines gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik gebracht. Den ersten Ermittlungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 3.000EUR.

2. Einbruch in alte Grundschule

Selters, Haintchen, Schulstraße, Mittwoch, 15.12.2021 - Sonntag, 02.01.2022

(he)Gestern Mittag wurde festgestellt, dass es im Verlauf der vergangenen zweieinhalb Wochen in Selters, Haintchen zu einem Einbruch in das alte Schulgebäude gekommen war, bei dem unbekannte Täter einen Sachschaden von circa 800 Euro verursachten. Der oder die Täter hebelten an einem Gebäudeteil der Grundschule ein Fenster auf und stiegen in das Innere. Hieraus wurde jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Pkw - Autoradio ausgebaut, Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Freitag, 31.12.2021, 02:00 Uhr - Sonntag, 02.01.2022, 09:30 Uhr

(he)Zwischen Freitagnacht und gestern Morgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam zu einem in Lindenholzhausen abgestellten Pkw Zugang und entwendeten anschließend das Autoradio und Bargeld aus dem Auto. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Der schwarze Audi A4 stand in der Straße "Am Wingert" auf der dortigen Parkfläche am Sportplatz. Gestern Morgen wurde dann eine eingeschlagene Seitenscheibe sowie das Fehlen des Autoradios und Bargeld festgestellt. Die Frontscheibe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Geschwindigkeitsüberwachung auf der B49, B49, Bereich Beselich, Fahrtrichtung Weilburg Montag, 03.01.2022, 09:20 Uhr - 11:10 Uhr

(he)Heute Morgen führte der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Bundesstraße 49 bei Beselich eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 09:20 Uhr und 11:10 Uhr wurden insgesamt 719 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden 26 Verstöße festgestellt. Neun Fahrzeugführerinnen, bzw. Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen; bezüglich der 17 anderen Überschreitungen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der schnellste Pkw war bei erlaubten 100 km/h mit 127 Stundenkilometern unterwegs. Lkw dürfen in diesem Bereich 60 km/h fahren. Hier wurde der "Spitzenreiter" mit 27 km/h zu schnell "geblitzt".

