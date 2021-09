Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in alter Schuhfabrik

Rodalben (ots)

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in der alten "Servas"-Schuhfabrik gemeldet. Die Brandstelle konnte im 1. Stock des leerstehenden Gebäudes lokalisiert und von der Feuerwehr Rodalben, die mit 20 Kräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, bekämpft werden. In dem Raum brannten Kartons und Pressholz-Platten. Die Schadenshöhe wird vorab auf 2000 Euro geschätzt. Die Ursache ist noch unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Räumlichkeiten besitzen keine Stromzufuhr. Circa eine Dreiviertelstunde vor dem Brandausbruch wurden zwei circa 10-jährige Kinder auf dem Gelände beobachtet.

Kind 1: Etwa 140 bis 150 cm groß, etwas kräftig, kurze braune Haare, hellblaues Lang-arm-Shirt; Kind 2: Etwa einen halben Kopf kleiner, schlank, ebenfalls dunkle kurze Haare, dunkelblaues T-Shirt und Jeans. Das kleinere Kind hätte eine silberfarbene Getränkedose mitgeführt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

