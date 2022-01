PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Peugeot beschädigt +++ Zusammenstoß mit Räumfahrzeug +++ Fahrerflucht in Limburg

Limburg (ots)

1. Pkw beschädigt,

Mengerskirchen, Waldernbach, Blumenstraße, Donnerstag, 06.01.2022, 16:30 Uhr - 18:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Waldernbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, bei der ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Ein Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Peugeot 208 in der Blumenstraße auf einem Parkplatz seitlich des dortigen Kindergartens abgestellt. Als er gegen 18:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er frische Beschädigungen auf dem Dach, in Form von Dellen und Kratzern, fest. Hinweise auf die Entstehung liegen nicht vor. Die Polizei in Weilburg bittet unter der Rufnummer (06471)9386-0 um Hinweise.

2. Zusammenstoß mit Räumfahrzeug,

Merenberg, Barig-Selbenhausen, Reichenborner Straße, Donnerstag, 06.01.2022, 09:30 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Barig-Selbenhausen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Räumfahrzeug, bei welcher der Pkw-Fahrer verletzt wurde und den ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Gegen 09:30 Uhr war der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Mercedes C250 auf der L 3370, aus Merenberg kommend, in Richtung Reichenborn unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein Unimog mit Schneeräumschild der Gemeinde Merenberg. Kurz vor den Ortsschild kam der Mercedesfahrer auf vereister Fahrbahn ins Schleudern und rutsche mit der Fahrerseite in das Schneeschild des Räumfahrzeuges. Der 57-jährige Pkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert; dessen Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

3. Fahrzeug beschädigt und weitergefahren, Limburg, Amselweg, Montag, 03.01.2022, 14:00 Uhr - Dienstag, 04.01.2022, 15:30 Uhr

(he)Zwischen Montag, 14:00 Uhr und Dienstag, 15:30 Uhr kam es in Limburg im Amselweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem geparkten Mercedes ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand, das verursachende Fahrzeug sich jedoch vom Unfallort entfernte. Der Halter parkte seinen grauen Mercedes C 220d in Höhe der Hausnummer 4. Bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug stellte er dann fest, dass der Stoßfänger sowie der Kotflügel vorne rechts beschädigt waren. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Geschwindigkeitsmessung in Wolfenhausen und Niederbrechen, Donnerstag, 06.01.2022, 08:40 Uhr - 12:00 Uhr

(he)Gestern Morgen führte der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Kreisgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch, deren Ergebnis als positiv bewertet werden kann. Zwischen 08:40 Uhr und 10:05 Uhr wurde die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Ortsmitte von Wolfenhausen kontrolliert. Von 74 gemessenen Fahrzeugen hielten sich drei nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Von 10:40 Uhr bis 12:00 Uhr wurden dann die Geschwindigkeiten auf der L 3022 im Bereich Niederbrechen in Richtung Werschau gemessen. Hier waren drei Fahrzeuge von 139 gemessenen zu schnell. Auch in diesem Streckenabschnitt gilt Tempo 50. Die Verstöße an beiden Messstellen bewegten sich im Verwarngeldbereich.

5. Aktueller Blitzerreport

Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche: Mittwoch: Gem. Limburg, B 417, Höhe Baumschule Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell