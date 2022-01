Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220103 - 0008 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Am Donnerstagmittag (30.12.21) nahm die Polizei einen Drogenhändler im Bahnhofsviertel fest. Der Mann hatte zuvor Gras verkauft und führte noch eine nicht geringe Menge mit sich.

Kurz vor 12:00 Uhr beobachteten Beamte, wie zwei Männer in der Straße "Am Hauptbahnhof" Geld gegen Tütchen austauschten. Anschließend klickten die Handschellen. Bei dem 25-jährigen Käufer fand die Polizei knapp sechs Gramm Marihuana, bei dem 24-jährigen Verkäufer mehrere hundert Euro Bargeld sowie mehr als 60 Gramm Marihuana. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Drogen und Geld. Der Verkäufer wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und später in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

