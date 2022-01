Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220102 - 0006 Frankfurt-Bundesautobahn 66: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Frankfurt (ots)

(hol) An den letzten drei Tagen des vergangenen Jahres führte die Frankfurter Polizei mit einem ProViDa- Fahrzeug Geschwindigkeitsmessungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Dabei fielen insgesamt zwölf Verkehrsteilnehmer auf, die mehr als 31km/h zu schnell unterwegs waren. Besonders eilig hatte es am Donnerstag (30.12.21) offensichtlich ein 26-Jähriger, der sich mit Freunden auf dem Weg nach Frankfurt am Main befand. Er wurde bei erlaubten 100km/h mit 163km/h gemessen. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 600EUR und zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. Sechs weiteren Autofahrern droht ebenfalls ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Drei Autofahrer befanden sich darüber hinaus noch innerhalb ihrer Probezeit. Sie müssen mit einer Verlängerung der Probezeit um 2 weitere Jahre und einem Aufbauseminar rechnen. In diesem Zusammenhang erinnert die Frankfurter Polizei daran, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptunfallursachen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell