Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220102 - 0003 Frankfurt-Gallus: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits am Mittwoch (29.12.22) kam es im Kreuzungsbereich der "Friedrich-Ebert-Anlage" und der "Hohenstaufenstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem neben den beiden Autos auch eine fest installierte Blitzeranlage völlig zerstört wurden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 200.000 Euro geschätzt.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Rodgau mit seinem 2er BMW die "Friedrich-Ebert-Anlage" stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich zur "Hohenstaufenstraße" kollidierte er mit einem von rechts aus eben jener Straße kommenden BMW X5, der von einem 23-jährigen Mann aus Bad Soden gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der kleinere BMW gegen die an dieser Kreuzung fest installierte Geschwindigkeits- sowie Rotlichmessanlage geschleudert und zerstörte diese komplett. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Überfahren einer roten Ampel durch ihn unfallursächlich sein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell