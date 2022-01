Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220102 - 0002 Frankfurt-Sachsenhausen: Person durch Explosion verletzt - Zeugensuche Bezug zur Meldung Nr. 1534

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es am Donnerstag, den 29. Dezember 2021, gegen 11.25 Uhr, im Bereich einer Mülltonne in der Oppenheimer Landstraße 77, in unmittelbarer Nähe eines dort ansässigen Fahrradgeschäfts, zu einer Explosion. Dabei wurde ein 72-jähriger Mann schwer verletzt. Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun weitere Zeugen. Wer hat am 29.12.22 rund um den Explosionsort verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu Autos, Personen, Geräuschen oder sonstigen Aktionen geben, die eventuell mit dem oben beschriebenen Sachverhalt in Verbindung stehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 7 55 - 5 31 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

