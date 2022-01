Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220102 - 0005 Frankfurt-Bornheim/Nordend: Mehrere Autos beschädigt - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Donnerstag (30.12.21) auf Freitag (31.12.21) beschädigten Unbekannte fünf Autos durch Zerkratzen. Dabei wurden auch Parolen in den Lack geritzt.

Berger Straße, Heidestraße und Wiesenstraße: In diesen Straßen parkten die Autos, die mithilfe eines spitzen Gegenstands über die gesamte Fahrzeugseite inklusive der Motorhaube zerkratzt wurden. Dabei wurde auch der Satz "Fuck U, your car is too big" in den Lack geritzt. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier unter 069 / 755-10600 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell