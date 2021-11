Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 2000-Liter Ölfass illegal entsorgt - Zeugenhinweise gesucht

Worms (ots)

Am Dienstag, 16.11.2021 wurde auf einer Grünfläche südlich von Worms ein 2000 Liter Ölfass illegal entsorgt. An einer Kreuzung der Straße Oberer Buschgraben, zwischen der B9-Abfahrt Rheinufer 2 und Rhein, muss unbekannter Täter das Fass in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr abgelegt haben. Im Innern befanden sich noch wenige Liter Öl. Die Kripo Worms hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

