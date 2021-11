Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mopedfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Morgen wurde in der Carl-Villinger-Straße ein Mopedfahrer bei der Kollision mit einem PKW verletzt. Der 37-jährige Wormser war um kurz vor 07:00 Uhr mit seiner 125er in Richtung Mondscheinweg unterwegs, als ein nachfolgender PKW überholte und vor dem Zweiradfahrer nach rechts einscherte, um auf ein Grundstück abzubiegen. Der 53-jährige Autofahrer bog ab, ohne auf den Nachfolgenden zu achten und prallte gegen das Zweirad. Beim Sturz zog sich der Wormser Schürfwunden zu. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

