Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alkoholisierter Autofahrer fährt Fußgängerin an

Worms-Rheindürkheim (ots)

Am Freitagabend, dem 12.November kommt es gegen 22:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Der 23-Jährige Autofahrer hatte Alkohol an dem Sportplatz in Rheindürkheim konsumiert. Im Anschluss wollte er nach Hause fahren. Eine Gruppe von Passanten stand an der Straße zum Sportplatz. Beim Vorbeifahren schätzte der Fahrer den Abstand zur Gruppe falsch ein und fuhr einer Passantin über den Fuß.

Die Passantin wurde leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss zum Unfallzeitpunkt stand. Dem Unfallfahrer wurde im Anschluss auf der Dienststelle der Polizei Worms eine Blutprobe entnommen und des Weiteren wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

