Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkohol mit anschließender Widerstandshandlung

Osthofen (ots)

Am 12.11.2021, gegen 05:15 Uhr, kam es auf der L 386 zwischen Osthofen und Worms-Rheindürkheim, in Höhe des Wasserwerks zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer aus Gimbsheim kam mit seinem 5er BMW nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, überschlägt sich und kommt auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Durch zwei anwesenden Ersthelfer kann der Fahrer aus dem PKW befreit werden. Beim Eintreffen der beiden eingesetzten Polizeistreifen wird erkannt, dass ein weiteres Fahrzeug versucht sich von der Unfallstelle zu entfernen. Dies kann jedoch unterbunden werden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben erschien ein unbeteiligter Bekannter des Unfallverursachers an der Unfallstelle und wollte diesen von dort wegbringen. Sowohl bei dem Unfallverursacher, als auch bei dessen 45-jährigen Bekannten aus Osthofen konnten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt werden. Der 44-jährige Gimbsheimer wurde im Anschluss leicht verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Frankenthal verbracht. Dort ergab ein freiwilliger Atem-Alkohol-Test einen Wert von etwa 1,8 Promille und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund seiner Alkoholisierung verantworten müssen.

Der 45-jährige Osthofener zeigte sich im Verlauf unkooperativ und aggressiv, weshalb ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei leistete er körperlich Widerstand. Ein Polizeibeamter stürzt im Rahmen der Maßnahmen mit dem 45-jährigen zu Boden und erleidet hierdurch eine Knöchelverletzung. Der 45-jährige kann letztendlich mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte fixiert und zur Polizeiinspektion nach Worms verbracht werden, wo auch ihm Blut abgenommen wurde. Den 45-jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.

Der 29-jährige Polizeibeamte wurde im Nachgang im Klinikum Worms behandelt und wird mehrere Tage nicht dienstfähig sein.

