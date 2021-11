Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrerin bei Unfall mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Abend wurde eine Fahrradfahrerin bei einer Kollision mit einem PKW verletzt. Die 20-Jährige radelte vom Obermarkt über die Martinsgasse in Richtung Friedrichstraße. Von links, aus Richtung Von-Schoen-Straße kam kurz vor 21:30 Uhr der 50-jährige Autofahrer und wollte geradeaus in Richtung Ludwigsplatz fahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den Sturz wurde die 20-Jährige am Knie leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden an der vorderen Stoßstange.

