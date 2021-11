Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Öffentlichkeitsfahndung nach schweren Raubüberfällen auf Lebensmitteldiscounter

Worms (ots)

Am 05.10.2021, um 05:30 Uhr wurde der Lebensmitteldiscounter ALDI in der Straße Am Wolfsgraben in Worms überfallen. Hierbei erbeuteten die beiden Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5038615).

Auffällig ist, dass bei einem Raubüberfall auf die PENNY-Markt-Filiale in Worms-Weinsheim am 28.08.2021 (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5007042) ein Täter die gleiche Tatkleidung trug.

Hierbei handelt es sich um einen dunkelblauen bis schwarzen Trainingsanzug der Marke "Nike Air Jordan". Markant ist zudem der graue Kapuzenpullover mit den dunkelgrauen Applikationen auf der Kapuze. Hierbei könnte es sich um einen Kapuzenpullover oder auch um eine untergezogene Trainingsjacke der Firma "Gucci" handeln. Dieser Täter wird zwischen 20 und 30 Jahre alt geschätzt und schlank bis sportlich beschrieben. Er ist in etwa 170-180cm groß, hat einen gebräunten Hauttyp mit dunklen Augen und Augenbrauen.

Der zweite Täter ist vermutlich im gleichen Alter. Er soll auch zwischen 170-180cm groß und schlank sein. Er trug bei der Tat am 05.10.2021 schwarze, vermutlich Jogginghosen, weiße Turnschuhe und eine blaue Daunenjacke.

Mit den Bildern der Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittlungsbehörden nun sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Täter. Die Bilder sind auf der Fahndungsseite der Polizei eingestellt und können unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/B0lXg

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell