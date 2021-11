Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Bäckerei und Tankstelle überfallen

Worms (ots)

Unter Verwendung einer Machete wurden gestern zwei Raubüberfälle auf Geschäfte in der Alzeyer Straße verübt. Zunächst hatte es ein männlicher Täter auf die Bäckereifiliale am Heinrich-Völker-Bad abgesehen. Vor Ladenöffnung, um kurz vor 06:00 Uhr, hatten zwei Mitarbeiterinnen die Filiale betreten. Plötzlich tauchte ein unbekannter Täter mit einer Machete in den Räumlichkeiten auf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit der Machete mehrfach gegen Inventar. Die 52-jährige Mitarbeiterin händigte daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aus, woraufhin der Täter aus den Räumlichkeiten flüchtete. Täterbeschreibung: Mitte 20, schlank, braune Augen, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Basecap, schwarzer medizinischer Mund- Nasenschutz, schwarze Sweater-Jacke, dunkelblaue Jeans. Gestern Abend kam es dann zu einem weiteren Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle in der Alzeyer Straße 71. Um 21:30 Uhr betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Ein Täter schlug mit der Faust auf die Vitrine der Backwarenauslage, die hierbei zu Bruch ging. Der zweite Täter führte eine Machete mit sich und stellte sich damit drohend vor die 41-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als diese angab, kein Geld zu haben, schlug der Täter mit seiner Waffe gegen die Theke und versuchte die Kassenschublade herauszureißen. Die Mitarbeiterin wählte unterdessen den Notruf, woraufhin die Täter die Flucht antraten. Einer schnappte sich hierbei noch eine Flasche Wein und eine Dose Tabak aus der Auslage, dann liefen beide in unterschiedliche Richtungen davon. Täterbeschreibung 1: 180 cm, schmale Statur, trug eine Maske o.ä., bekleidet mit Jeans und grauer Jacke, Kapuze, graue Handschuhe Täterbeschreibung 2 (mit Machete): 180-185 cm, schlank, leicht (natur-)gebräunter Teint, trug eine schwarze Einwegmaske, bekleidet mit grauen Jogginganzug mit roten Streifen (evtl. Gucci?), Kapuze, Handschuhe. Die Kripo Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

