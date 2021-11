Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: An zwei PKWs Reifen zerstochen

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag (06.11.2021) auf Sonntag (07.11.2021) werden in der Gutenbergstraße in Worms mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes drei Reifen zerstochen. Die beiden hintereinander in Längsrichtung geparkten Personenkraftwagen sind jeweils auf deren rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Mögliche Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell