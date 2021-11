Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms/Mainz - Polizei schaltet Info-Hotline zum Thema Telefonbetrug

Worms (ots)

Die Maschen der Betrüger sind vielseitig. Betrüger gehen zumeist sehr raffiniert vor, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen und richten häufig beträchtlichen Schaden an. Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist ältere Menschen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Wohnungskauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Noch perfider ist die Variante des Schockanrufs. Als Notlage wird ein tödlicher Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgetäuscht. Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung oder Operation oder als Kaution für das beschuldigte Familienmitglied gefordert. Allein im Bereich der Polizeidirektion Worms registrierte die Kripo seit Beginn dieses Jahres mehr als 300 Betrugsanrufe. Hierbei wurde den Betrügern in 22 Fällen mittlerweile knapp 250.000 Euro ausgehändigt.

HOTLINE GESCHALTET

Für alle Fragen rund um das Thema "Betrug" hat die Polizei Mainz eine Hotline eingerichtet. Diese ist am Mittwoch, 10.11.2021 von 08:00 Uhr - 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06131 65 3390 erreichbar. In persönlichen Gesprächen stehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für alle Fragen um Ihre Sicherheit zur Verfügung. Die Polizei ist auch über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 kann in dringenden Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/21_11_Vorsicht_Betrug_Flyer_sw.pdf

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell