Polizei Gütersloh

POL-GT: Drogen im Straßenverkehr - Umfangreiche Kontrollen der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (04.10.) führte der Verkehrsdienst in Gütersloh an der Verler Straße gezielte Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurden insgesamt 53 Fahrzeugführerinnen und Führer, sowie deren Fahrzeuge überprüft. Bei mehreren Verkehrsteilnehmern wurden aufgrund drogentypische Auffälligkeiten Urintest durchgeführt.

Bei zwei der überprüften Fahrer fiel der Drogenvortest positiv aus und ihnen wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugführer werden Bußgelder in Höhe von 500,- Euro zahlen müssen. Zudem erwartet sie jeweils ein Fahrverbot von einem Monat, sowie zwei Punkte beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg.

Darüber hinaus wurden sechs Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert, da sie während der Fahrt ihre Mobiltelefone in den Händen hielten.

Direkt vor Ort mussten fünf Gurtmuffel ein Verwarngeld zahlen.

Bei vier kontrollierten Kleintransportern wurden zweimal die Ladungssicherung und zweimal die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten) beanstandet. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss, sowie das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit die Unfallursachen mit den schlimmsten Folgen. Drogen oder auch bestimmte Medikamente haben einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit eines Menschen.

Die Polizei Gütersloh plant auch in Zukunft immer wieder derartige Kontrollaktionen, um dem Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss konsequent entgegenzuwirken.

