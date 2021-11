Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vorsicht Betrug, Enkeltrick - Falsche Polizisten - Gewinnversprechen

Wörrstadt (ots)

Die Seniorensicherheitsberater und die Polizeiwache Wörrstadt informieren Sie am Freitag, 12.11.2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße 81, Wörrstadt, über Betrugsmaschen und geben Tipps, wie man sich schützen kann oder verhalten soll, wenn's denn doch passiert ist.

