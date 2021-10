Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Friedensstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Friedensstraße in Böblingen beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 17:00 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi. Vermutlich streifte der Unbekannte den PKW bei einem Parkvorgang. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

