Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Kopfstraße - Fahrradfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:30 Uhr in der Kopfstraße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters soll aus der Einfahrt eines Autohauses ausgefahren sein, wobei dieser wohl einen Radfahrer übersah. Beim Ausweichen kam der 21 Jahre alte Radfahrer vom Radweg ab und stürzte auf den Asphalt. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von knapp 100 Euro. Der Transporter entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise zu dem Unfall.

