Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht Rosengasse

Worms (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2021 14:15 Uhr bis 13.11.2021 16:00 Uhr parkt der 30-jährige Geschädigte seinen Pkw in Höhe der Rosengasse 13 in Worms in Fahrtrichtung Eisbachstraße am linken Fahrbahnrand.

Gegen 16:00 Uhr stellt er eine frische Beschädigung im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest. Anhand der Beschädigung fuhr der Verursacher vermutlich mit seinem Pkw die Rosengasse in Fahrtrichtung Eisbachstraße entlang. Beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Fahrer den parkenden Pkw des Geschädigten und verursacht dabei Sachschaden. Ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, der möge sich bitte als Zeuge bei der Polizei zur Verfügung stellen.

