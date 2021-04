Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

An der Rappaportstraße brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie entwendeten diverse technische Geräte und flüchteten unerkannt. Der Einbruch wurde in der Zeit vom vergangenen Donnerstag (08.04.2021), 12 Uhr, bis Montag, 22:45 Uhr, verübt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell