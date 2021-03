Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbrecher stahlen Bauwerkzeuge - Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in ein nicht bewohntes Einfamilienhaus in Parchim haben unbekannte Täter in der letzten Woche Bauwerkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Vorfall in dem Haus in der Flörkestraße, das derzeit renoviert wird, ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch. Unbekannte drangen gewaltsam durch eine Tür in das Haus ein und stahlen daraus unter anderem eine Trennmaschine, eine Kreissäge sowie einen Bohrschrauber. Die Polizei, die am gestrigen Tage über diesen Vorfall informiert wurde, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

