POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Schorndorf: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Rund 8000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 15:40 Uhr in der Künkelinstraße. Ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer übersah beim Spurwechsel nach links den neben ihm fahrenden BMW eines 25-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Pkw des 25-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Welzheim: Betrunken von Straße abgekommen

Ein 46 Jahre alter Fiat-Fahrer fuhr am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Landesstraße 1150 von Welzheim in Richtung Haubersbronn entlang. Zwischen Eselshalden und Breitenfürst kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe er im Graben zum Liegen kam. Sowohl der Fahrer, als auch sein 20-jähriger Beifahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Da sich vor Ort der Verdacht ergab, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss steht, wurde ein entsprechender Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann anschließend auch seinen Führerschein abgeben.

Schorndorf: Auto übersehen

Am Sonntag gegen 11:40 Uhr wollte ein 87 Jahre alter Suzuki-Fahrer von einem Grundstück auf die Wieslauftalstraße einfahren und übersah hierbei den Mazda eines 31-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Eine 63-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Samstag gegen 15 Uhr von der Schöntaler Straße kommend in den Kreisverkehr zur Aspacher Straße ein. Sie missachtete hierbei die Vorfahrt eines 23-jährigen Fahrer eines Pkw Chrysler und stieß mit diesem zusammen. Es entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

