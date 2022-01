Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kerze löst Rauchmelder aus - Wohnungsinhaber verstorben

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, Driftweg

19.01.2022, 16.00 Uhr - 20.01.2022, 02.38 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr durch den Alarm eines Rauchmelders in einer Wohnung im Driftweg gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungstür geöffnet hatten, fanden sie den 73 Jahre alten Wohnungsinhaber leblos hinter der Wohnungstür vor. Auf dem Tisch stand eine brennende Kerze, die den Rauchmelder ausgelöst hatte. Für den 73 Jahre alten Wohnungsinhaber kam jede Hilfe zu spät. Für die Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell