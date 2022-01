Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung im Einkaufszentrum - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße

18.01.2022, 17.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am späten Nachmittag des Dienstags in dem Einkaufszentrum an der Jenaer Straße zugetragen haben soll.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand war ein 60 Jahre alter Besucher des Einkaufszentrums gegen 17.00 Uhr in Höhe eines dortigen Lebensmitteldiscounters mit vier Personen im Gespräch, als sich der Gruppe mehrere Personen näherten. Von zwei Personen wurde er sodann körperlich attackiert, wobei der 60-Jährige zu Boden ging und Verletzungen davontrug. Das Opfer erstattete nun Anzeige bei der Polizei.

Da das Einkaufszentrum in Westhagen zu der Zeit noch stark frequentiert wird, gehen die Ermittler davon aus, dass andere Kunden den Vorfall beobachtet haben und bitten darum, dass sich Zeugen der Auseinandersetzung bei den Beamten auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell