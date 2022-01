Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter zerstören Fensterscheibe

Wolfsburg (ots)

Velpke, Sandweg

19.01.2022, 18.00 Uhr - 19.39 Uhr

Am Mittwochabend, zwischen 18.00 Uhr und 19.39 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Sandweg eingebrochen. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist und was die Täter alles erbeutet haben werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler, gelangten die Unbekannten im angegebenen Tatzeitraum auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und zerstören die Glasfüllung eines Fensters. Nachdem ins Innere des Hauses gelangt waren, betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume nach sich lohnender Beute und verließen über eine Terrassentür das Tatobjekt. Hier verliert sich ihre Spur.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Möglicherweise haben die Täter zuvor auch das Wohnhaus ausspioniert und sind hierbei von Zeugen beobachtet worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell