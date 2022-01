Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 22 Jahre alter Multivan gestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Tulpenweg

18.01.2022, 16.10 Uhr bis 19.01.2022, 06.50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen von einem Parkplatz am Tulpenweg einen 22 Jahre alten Multivan.

Der Besitzer hatte den grauen Multivan am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung geparkt. Als er am Mittwochmorgen zur Arbeit fahren wollte stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief negativ, so dass der Besitzer die Polizei verständigte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell