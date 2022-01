Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Bikes gestohlen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

15.01.2022, 09.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Wolfsburg, Schillerteich, Am Mühlengraben 15.01.2022, 18.00 Uhr bis 17.01.2022, 18.00 Uhr

Wolfsburg, Heiligendorf, Neue Straße

17.01.2022, 16.00 Uhr bis 18.01.2022, 16.00 Uhr

Innerhalb von vier Tagen wurden in Wolfsburg drei E-Bikes und zwei Fahrräder gestohlen. Hinweise auf einen Tatzusammenhang liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Der erste Diebstahl ereignete sich am Samstag im Laufe des Tages in der Porschestraße Ecke Pestalozziallee. Vormittags schloss der Eigentümer sein vier Monate altes schwarzes E-Bike der Marke Telefunken an einen Fahrradständer unter den weißen Treppen eines Pavillions. Als er gegen 19.30 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass sein E-Bike gestohlen worden war. Dies brachte er am Dienstagabend bei der Polizei zur Anzeige.

Im Bereich des Schillerteichs wurde ein schwarzes E-Bike der Marke Kalkhoff aus einer Tiefgarage in der Straße Am Mühlengraben gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Zweirad am frühen Samstagabend in einer Parkbucht der Garage an die Wand gekettet. Als der Wolfsburger sein E-Bike am Montagabend wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Straße Neue Straße in Heiligendorf ein und entwendeten ein E-Bike der Marke Prophete sowie zwei Trekkingräder der Marke KTM.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, sich für hochwertige Fahrradschlösser zur Sicherung zu entscheiden, um den Tätern den Diebstahl so gut es geht zu erschweren und im besten Fall unmöglich zu machen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Zweiräder geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell