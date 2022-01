Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern- Vereiste Windschutzscheibe - in den Gegenverkehr geraten

Achern (ots)

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmorgen in der Sasbacher Straße gekommen. Kurz vor 7 Uhr ist eine 19 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW zusammengeprallt. Durch den Aufprall wurde der Fiat abgewiesen und schleuderte gegen einem dem VW nachfolgenden Renault. Möglicherweise hatte die vereiste Windschutzscheibe am Fiat zur Unfallverursachung beigetragen. Die junge, mutmaßliche Unfallverursacherin sowie der 67-jährige Renault-Lenker trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Der fließenden Verkehr wurde während der Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

