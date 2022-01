Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstag in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 16:15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kittelgasse. Der Unbekannte gelangte offenbar durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Anwesen und entwendete Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Nach erfolgter Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

