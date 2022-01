Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein noch Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag 8, Uhr einen in der Hornisgrindestraße am Straßenrand geparkten schwarzen VW beschädigt. Das Fahrzeug wies im Heckbereich Unfallspuren mit roten Farbantragungen auf. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die Beatmen des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

