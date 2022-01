Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unter Drogen am Steuer

Baden-Baden (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Montagabend hat für einen 20-jährigen BMW-Lenker nun eine Strafanzeige zur Folge. Der Heranwachsende konnte gegen 21 Uhr von eine Streifenwagenbesatzung am Geländer eines Parkdecks in der Rheinstraße beobachtet werden. Beim Erkennen des Polizeiwagens entfernte sich der junge Mann fluchtartig, sodass die Beamten das Parkdeck aufsuchten. Dort angekommen konnte der Mann beim Ausparken seines BMWs angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überprüfung wurden bei dem 20-Jährigen Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätige diesen Verdacht mit einem positiven Ergebnis. In Folge dessen musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

/mw

