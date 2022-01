Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Einhandmesser aufgefunden

Gernsbach (ots)

Eine verdächtige Wahrnehmung auf einem Parkplatz einer Firma in der Schwarzwaldstraße rief am späten Montagabend Beamte des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Zwei 16- und 20-Jährige sollen sich gegen 22:20 Uhr an einem abgestellten Moped aufgehalten haben, was einem Zeugen verdächtig vorkam. Nachdem die zwei jungen Männer zunächst unerkannt flüchteten, konnten sie kurze Zeit später von den Ordnungshütern kontrolliert werden. Bei dem Jugendlichen konnte ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

